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Karaköy'de vapurdan denize düşen yolcuyu seyyar satıcı kurtardı

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İstanbul'da Karaköy açıklarında hareket halindeki vapurdan düşen yolcu, denize atlayan seyyar satıcı tarafından kurtarıldı. Seyyar satıcı, çevredekilerin attığı can simidi yardımıyla yüzme bilmediği belirtilen yolcuyu kıyıya çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karaköy açıklarında seyir halinde bulunan bir vapurda seyahat eden yolcu denize düştü. Çevredeki seyyar satıcı, olayı fark edip denize atlayarak yüzme bilmediği öğrenilen yolcuyu kurtardı.

Vapurdaki yolcunun denize düştüğünü fark eden midye satıcısı, denize atladı. Çevredekilerin attığı can simidinden de yararlanan midye satıcısı yolcunun kıyıya çıkmasını sağladı.

Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasıyla büyük bir faciadan dönüldüğü fark edildi. Söz konusu görüntülerde, denizde kurtarılmayı bekleyen yolcunun, seyyar satıcını yardımıyla kıyıya çekilmesi görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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