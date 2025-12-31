Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Şeyma Subaşı adli kontrolle serbest bırakıldı

Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda dün gözaltına alınan Şeyma Subaşı'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Subaşı, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Subaşı, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlikçe, talep doğrultusunda, hakkında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanan Subaşı, serbest bırakıldı.

Bu arada Subaşı'nın dün gece Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği verdiği öğrenildi.

