Seyitgazili çocuklar oyun deney atölyesi ile hem çok eğlendi hem öğrendi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Oyun deney atölyesi yoğun ilgi görürken, çocuklar gün boyu gönüllerince eğlendi.

Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, üniversite kulüpleri ve demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yapmaya devam ediyor. Ceren Özdemir Gençlik Merkezi, son olarak Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri ile Seyitgazi Kümbet Köyünde bulunan Şehir Ekrem Saygı İlk ve Orta Okulunda oyun deney atölyesi düzenledi.

Çocuklar oyun deney atölyesine yoğun ilgi gösterdi. Oyun deney atölyesinde çok eğlendiklerini söyleyen çocuklar, Odunpazarı Belediyesi ve Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllülerine teşekkür etti.

Çocuklarla bir arada olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Osmangazi Üniversitesi Toplum Gönüllüleri, kendilerine bu imkânı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'ne teşekkür etti.

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