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Emek Partisi'nden madenci eylemine destek: 'Saldırılar haklı mücadeleyi durduramayacak'

Emek Partisi'nden madenci eylemine destek: 'Saldırılar haklı mücadeleyi durduramayacak'
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Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Yıldızlar Holding'e bağlı iş yerlerinde alacaklarını tahsil edemeyen Bağımsız Maden-İş üyesi madencilere yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Aslan, işçilerin haklı mücadelesinin yanında olduklarını belirterek, taleplerin karşılanmasını, alacakların ödenmesini ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Yıldızlar Holding'e bağlı iş yerlerinde ücret ve alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle eylem gerçekleştiren Bağımsız Maden-İş üyesi madencilere yönelik müdahaleye tepki göstererek, "Saldırılar, baskılar ve tehditler işçilerin haklı mücadelesini durduramayacak" dedi.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıldızlar Holding tarafından ücretleri ve alacakları gasp edilen Bağımsız Maden-İş üyesi madenciler, bugün hakları ve gelecekleri için sürdürdükleri mücadele sırasında saldırıya uğradı. İşçilerin haklarına çökülürken, en ağır koşullarda çalıştırılırken, iş cinayetlerinde katledilirken sesi çıkmayan Saray düzeni, söz konusu hak aramak olunca copla, gazla, tazyikli suyla müdahale etmekte mahir kesiliyor.

İşçilerin örgütlenme ve hak arama mücadelesine yönelik bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Madencilerin yanındayız. Saldırılar, baskılar ve tehditler işçilerin haklı mücadelesini durduramayacak. İşçilerin talepleri karşılansın, alacakları ödensin, gözaltına alınanlar serbest bırakılsın! Madenciler kazanacak, emek kazanacak!"

Kaynak: ANKA
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