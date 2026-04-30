İnegöl'de seyir halindeki TIR alev aldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl-Bursa kara yolu Babasultan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine giden Mehmet Ö. yönetimindeki 10 ER 225 plakalı TIR'ın motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Yangın ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. TIR kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı