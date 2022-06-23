Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı
Demirören Haber Ajansı - Tuna İşleyen - Güncel
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motoru alev alırken, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motoru alev alırken, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Tavşanlı ilçesinden Kütahya'ya giden Abdullah S., kullandığı 60 EL 006 plakalı otomobille Kayıköy yol ayrımına geldiğinde aracın motoru alev aldı. Yoğun dumanı gören Abdullah S., otomobili yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Yangın, diğer sürücüler ve kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobilin motoru, kullanılamaz hale geldi.
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Demirören Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Güncel