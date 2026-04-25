Seyir halindeki otomobil alev aldı; 5 kişi son anda kurtuldu

MUŞ'ta seyir sırasında alev alan otomobildeki 5 kişi son anda kurtulurken, araç kullanılmaz hale geldi.

MUŞ'ta seyir sırasında alev alan otomobildeki 5 kişi son anda kurtulurken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Aydıngün Köyü yakınlarında meydana geldi. Köyden kent merkezine seyreden otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, durumu fark edip, aracı yol kenarına park etti. Otomobildeki 5 kişi kendilerini son anda dışarı atarken, araç kısa sürede alev topuna döndü. İhbarla bölgeye Serinova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
