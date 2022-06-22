Seyir halinde yanan TIR kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halinde yanan TIR kullanılamaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı - Abdulselam Uğur - Güncel
 - Güncelleme:
Seyir halinde yanan TIR kullanılamaz hale geldi

BURSA'nın İznik ilçesinde seyir halindeki TIR, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

BURSA'nın İznik ilçesinde seyir halindeki TIR, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında İznik- Yenişehir karayolu Derbent mevkisinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 42 AEG 821 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan alevleri fark eden E.K., TIR'ı park edip, araçtan indi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de yol güvenliği aldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, yanan TIR kullanılamaz hale geldi.


Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur - Güncel

Yenişehir Derbent İznik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title