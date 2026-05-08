Adana'da nehre düşen kadını itfaiye kurtardı
Adana'nın Seyhan ilçesinde Regülatör Köprü civarında, Seyhan Nehri'ne düşen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
Merkez Seyhan ilçesi Regülatör Köprü civarında bir kadının Seyhan Nehri'ne düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade