Seyhan Kaymakamı İnci, AK Parti İlçe Başkanını Ziyaret Etti

Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı İbrahim Gökçedağ'ı ziyaret ederek ilçedeki sorunların çözümü için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyarette kamu hizmetlerinin etkinliği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı İbrahim Gökçedağ'ı ziyaret etti.

İlçe Başkanlığı'na ziyarette bulunan İnci, Gökçedağ ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kaymakam İnci, ilçedeki sorunların çözülmesi için yaptıkları çalışmalardan dolayı Gökçedağ ve yönetimine teşekkür etti.

Gökçedağ da Seyhan'ın kalkınması adına kamu kurumlarıyla birlikte ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini belirterek, tüm vatandaşlara ulaşmak istediklerini kaydetti.

Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetlerinin etkinliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
