Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Binasında Hizmete Girdi
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beşocak Mahallesi'nden Meydan Mahallesi'ndeki yeni binasına taşındı. Yeni binanın, vatandaşlara daha iyi hizmet vereceği belirtildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni binasında hizmet vermeye başladı.
Beşocak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde daha önce İl Emniyet Müdürlüğünün kullandığı binaya taşındı.
Yeni binanın, konumu ve fiziki yapısıyla vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştıracağı belirtildi.