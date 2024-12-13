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Seyhan'da özel gereksinimli çocuklara etkinlik

Seyhan'da özel gereksinimli çocuklara etkinlik
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Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitimi Merkezi'nde özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitimi Merkezi'nde özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Merkezde düzenlenen programda özel gereksinimli çocuklar resim ve el işi atölyelerine katıldı, şarkı ve türküler söyleyerek müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinlikte merkezdeki kursiyerler tarafından çocuklara kuaför hizmeti de verildi.

Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, merkezi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İnci, AA muhabirine, toplumda farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Engellilere yönelik eğitim ve sosyal hayat alanlarında çok sayıda çalışma yapıldığını belirten İnci, "Devletimiz, bütün imkanlarıyla engellilerimizin ihtiyaçlarını gidermek için her türlü bütçeyi sağlıyor. Engellilerimiz çok önemli. Bugün de İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile halk eğitim merkezini ziyaret ettik. Engelli çocuklarımızın motivasyonunu daha fazla artırmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nurşin Mağın - Güncel
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