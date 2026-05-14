Adana'da tartıştığı kuzeninin bıçakladığı kişi öldü
Adana'nın Seyhan ilçesinde kuzeni tarafından bıçaklanan 21 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Zerzur, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polisin kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kuzeninin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti.
Fevzipaşa Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ahmet Zerzur (21), ikametinde tartıştığı kuzeni H.Z. tarafından bıçaklandı.
Ağır yaralanan Ahmet Zerzur, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zerzur'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun