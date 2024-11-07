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'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma

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DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldı. Bakırhan, Mardin'de yaptığı konuşmada "Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" demişti.

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası yaptığı konuşmada tepki çeken ifadeler kullanan DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN'ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ'un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

NE DEMİŞTİ?

Tuncer Bakırhan, Mardin'de yaptığı konuşmada "Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" demişti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti de Bakırhan'ın bu sözler sonrası hedef alınmasına ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, Bakırhan'ın kayyum meselesine ilişkin yaptığı konuşmada Şeyh Said ve Seyid Rıza'ya değinen sözlerinin çarpıtıldığı belirtilerek şu ifadeler yer almıştı: "Konuşmada tarihsel bir hafızaya işaret edilmekte, Kürt sorununa ilişkin çözümsüzlük üreten yöntemler eleştirilmektedir. Belediyelerimize bir yandan kayyım darbesi yapılırken, diğer yandan organize bir siyasi lince maruz kalıyoruz."

'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Ama şeyh saite akp li siyasal İslamcılar şehit diyor, bu ne lahana bu ne perhiz. Şeyh sait dem ve akp nin ortak paydası.

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bence bu adamın söylemleri daha büyük fitne içeriyor.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

İsmet ip getir:)

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Haber YorumlarıHALİS ER:

bunların kimliğini alıp acilen sınırdışı

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Haber YorumlarıCoşkun Dilaver:

Bunların barış gibi bir dertleri yok alternatif tehlike halindeler, bunlarla diyalog olmaz.

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Biz milletçe ya geçmişimizi eleştiriyoruz ya geçmişimizi de övünüyoruz ama ileriye hiç bakmıyoruz 100 yıl önce olmuş bitmiş bir şey tekrar gündeme getirmenin desteklemenin ne anlamı var anlamadım

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Haber YorumlarıAhmad Ferhad:

Bizde size beyaz torosları hatırlatmakta bir sakınca görüyoruz o halde

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