Okçular Tekkesi Müzesi'nde Şeyh Hamdullah ve Necmeddin Okyay bölümü açılacak

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) ile Okçular Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Osmanlı hat sanatının önemli isimlerinden Şeyh Hamdullah ile hattat ve kemankeş Necmeddin Okyay'ın hatırası çeşitli kültürel çalışmalarla yaşatılacak.

TÜYEK'ten yapılan açıklamaya göre, TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş tarafından imzalanan protokol doğrultusunda Okçular Tekkesi Müzesi'nde Şeyh Hamdullah ve Necmeddin Okyay'ın eserleri ile onlara ilişkin belgelerin yer alacağı üç ayrı bölüm açılacak.

İşbirliği kapsamında ayrıca Şeyh Hamdullah hattıyla yazılmış "Meşariku'l-Envari'n-Nebeviyye"nin tıpkıbasımı hazırlanacak, ayrıca Süheyl Ünver koleksiyonunda bulunan ve büyük bölümü daha önce yayımlanmamış bilgi ve belgeleri içeren Necmeddin Okyay kitabı yayınlanacak.

Şeyh Hamdullah ile Necmeddin Okyay hakkında ortak bir sempozyum da düzenlenecek.

TÜYEK ile Okçular Vakfı daha önce "Türk-İslam Okçuluğu Yazma Eserler Sergisi"ni düzenleyerek sergi kataloğunu yayınlamıştı. Türk-İslam okçuluğunun tarihi ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan yazma eserlerin neşrine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
