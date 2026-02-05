Haberler

Libya İçişleri Bakanı Trablusi: Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesi ile ilgili soruşturma devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Trablusi, başsağlığı dileyerek olayın aydınlatılması için gerekli talimatların verildiğini belirtti.

Libya Ulusal Birlik Hükümet İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Trablusi yaptığı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin ailesine, kabilesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Seyfülislam'ın ölümününden derin üzüntü duyduğunu kaydeden Trablusi, "İçişleri Bakanlığı bünyesindeki ilgili makamlara, Başsavcılık ile işbirliği ve tam bir gizlilik içinde talimat verdik. Olayın aydınlığa kavuşturlması ve faillerin yakalanması için soruşturmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Baknan Trablusi, Seyfülislam'ın yarın defnedileceği Beni Velid kenti emniyet müdürlüğüne cenaze töreninin güvenliğini sağlamaları ve gerekli tüm düzenlemeleri yapmaları talimatı verdiğini aktardı.

Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, 3 Şubat'ta başkent Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!