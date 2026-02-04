Haberler

Libya Başsavcılığından Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Başsavcılığı, Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Libya Başsavcılığı, devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Libya Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın dün oğul Kaddafi'nin ölümüyle ilgili ihbarı almasının ardından savcılık adli heyetinin olay yerine intikal ettiği ve soruşturma sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma heyeti ve adli tıp uzmanlarının ilk incelemelerini tamamladığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurbanın (Seyfülislam Kaddafi'nin) ölümüne neden olan ateşli silah yaralarına maruz kaldığı kanıtlandı. Soruşturma ekibi olayla ilgili delillerin araştırılması, suçu işleyen şüphelilerin belirlenmesi çalışmalarını ve haklarında kamu davası açılmasını gerektiren işlemleri başlattı."

Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, dün başkent Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

Ailesi ve arkadaşları yasta! Okulda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi