Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Seydişehir Sulama Birliği, muhtarlarla tarımsal sulamayı değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Deniz Şahin, muhtarlarla tarımsal sulamayı değerlendirdi; sulama hizmetlerindeki sorunlar ve üretici beklentileri ele alındı. Bir dernek, huzurevinde yürüme sorunu yaşayan kadına akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Deniz Şahin, bir araya geldiği muhtarlarla tarımsal sulamayı değerlendirdi.

Seydişehir Sulama Birliği binasında gerçekleştirilen toplantıda sulama hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar, üreticilerin beklentileri ve çözüm bekleyen konular ele alındı.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Şahin, sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Seydişehir'de hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye desteği

Seydişehir ilçesinde bir dernek, hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi, huzurevinde kalan ve solunum nedeniyle yürüme sorunu yaşayan kadına teslim etti.

Seydişehir Ümit Çocukları Engelliler Derneği Başkanı Münevver Yaman Yalçınkaya, amaçlarının ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Çamura basmamak için attığı adım felaket oldu! Boğaziçi öğrencisi bina boşluğuna düştü

Çamura basmamak için attığı adım felakete döndü! Yoğun bakımda
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadına gömülebilecekler! İşte Camp Nou'ya defnedilmenin bedeli

Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadyumuna gömülebilecekler!
Jensen Huang'ın yasak aşkları bitmiyor! Üçüncü kadın da ortaya çıktı

Yasak aşk skandalında yeni perde! Üçüncü bir kadın daha ortaya çıktı
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

Arda'nın frikiği dünyayı büyüledi! İspanyollar tek bir ismi konuşuyor
Ünlü komedyen Anthony Clark hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Milyonları güldüren ünlü komedyenden acı haber! Ölüm nedeni açıklandı
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı
Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü

Türkiye'den ülkelerine döndüler! Hepsinin tek bir amacı var
Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı

Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı