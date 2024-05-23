Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi Müzecilik Kulübü Bilim Söyleşisi

Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi Müzecilik Kulübü'nün Müzeler Haftası (18-24 Mayıs) etkinleri kapsamında planladığı bilim söyleşisinde S.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hüseyin Muşmal öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşide Türkiye'de müzecilik, Türkiye'den yurt dışına kaçırılan tarihi eserler, definecilik konularına değinen Muşmal, Konya'dan kaçırılmış 400 dolayında tarihi eser olduğunu söyledi.

Öğrencilerle sorularına da cevap veren Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Seyyid Harun Anadolu Lisesi oluşturulmuş olan okul müzesini gezerek katkı sunan öğrenciler ve okul idarecilerini kutladı.

Bilim söyleşisi sonunda günün anısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Prof.Dr. Hüseyin Muşmal'a plaket takdim ederken, öğretmen Ercan Arslan da son çıkan kitabı "Konya Tarihinde Seydişehir Araştırmaları" kitabını hediye etti.