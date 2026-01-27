Konya'da valizinde tabanca parçaları bulunan zanlı tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, dinlenme tesisinde valiz ile bekleyen iki kişiden birinin valizinde tabancalara ait parçalar ele geçirildi. 53 tabanca gövdesi, 50 şarjör ve 48 tabanca sürgü mekanizması bulundu. Bir şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, valizinde tabancalara ait parçalar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dinlenme tesisinde valizle bekleyen iki kişinin durumundan şüphelenerek arama yaptı.
Polis, valiz içerisinde, 53 tabanca gövdesi, 50 şarjör, 48 tabanca sürgü mekanizması ile çok sayıda parça ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden F.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen R.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel