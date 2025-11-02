Haberler

Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bir araçta uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde Uyuşturucu Madde Ticaretini ve Kullanımını önlemeye yönelik yapmış olduğu çalışmada 3 kişiyi göz altına aldı.

Seydişehir'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı ve ilçe dışından uyuşturucu madde getirileceği tespit edilen bir araçta ve üç kişinin üzerinde arama yaptı.

Araçta yaptığı aramada araç bagajında bulunan ilk yardım çantasında gazlı bezlerin arasına gizlenmiş vaziyette uyuşturucu maddeler buldu.

Ekipler araçta bulunan İ.K, A.K. ve S.K'yi göz altına aldı. Emniyetteki işlemeleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Haberler.com
500
