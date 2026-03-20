Seydişehir'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İsmail E.'nin kullandığı otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İsmail E. idaresindeki 42 N 9897 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 9. kilometresinde bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Ahmet E, Banu B, Gökçenur A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun