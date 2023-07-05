Seydişehir'de trafik kazası: 1 yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, Tayfur Yılmaz yönetimindeki 38 ZS 575 plakalı otomobil ile Mustafa Cura'nın kullandığı 42 RD 153 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralanan Cura, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tayfur Yılmaz yönetimindeki 38 ZS 575 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolu Taşağıl Mahallesi mevkisinde Mustafa Cura (49) idaresindeki 42 RD 153 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada araç sürücü Mustafa Cura yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Cura, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.