Üye Girişi
Haberler
Seydişehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Seydişehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Güncel Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, Tayfur Yılmaz yönetimindeki 38 ZS 575 plakalı otomobil ile Mustafa Cura'nın kullandığı 42 RD 153 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralanan Cura, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tayfur Yılmaz yönetimindeki 38 ZS 575 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolu Taşağıl Mahallesi mevkisinde Mustafa Cura (49) idaresindeki 42 RD 153 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada araç sürücü Mustafa Cura yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Cura, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Tayfur Yılmaz Seydişehir Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title