Seydişehir'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Trafik Haftası kapsamında 'Hayatla Yarışılmaz' etkinliği düzenlendi. Hürriyet Caddesi üzerinde yapılan uygulamada trafik ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolculara proje hakkında bilgi verdi. İlçede hafta boyunca sürücü ve yayalara bilgilendirme broşürleri dağıtılacak. Etkinliğe, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve kurum müdürleri katıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Trafik Haftası kapsamında "Hayatla Yarışılmaz" etkinliği düzenlendi.
Hürriyet Caddesi üzerinde yapılan uygulamada trafik ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan sürücü ve yolculara proje hakkında bilgi verdi.
İlçede hafta boyunca sürücü ve yayalara bilgilendirme broşürleri dağıtılacak.
Etkinliğe, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve kurum müdürleri katıldı.