Seydişehir'de tarımsal üretim planlaması semineri düzenlendi

Seydişehir ilçesinde tarımsal üretim planlaması, hibe destekler konusunda seminer düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Suğla Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde düzenlenen "Tarımsal Üretim Planlaması, destekler ve hibeler" konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Suğla Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programa, öğrenciler, veliler, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Seminerde tarımsal üretimde planlamanın önemi ile bakanlığın sunduğu destek ve hibe programları hakkında verilen bilgi ve sunumlarla sona erdi.