Seydişehir'de tarım ve hayvancılık için toplantı yapıldı - Haberler

Seydişehir'de düzenlenen toplantıda tarım ve hayvancılık alanlarındaki sorunlar tartışıldı.

Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarlar ve mahalle temsilcilerinin tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlarını dinledi.

Seydişehir'in tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Etyemez, "Seydişehirimizin sahip olduğu bu potansiyeli daha da artırmak için mahalle muhtarlarımız ve mahalle temsilcilerimizin sorunlarını dinleyip istişarelerde bulunuyoruz. Bugünkü yaptığımız toplantımızda tarım ve hayvancılık sektörünü ilgilendiren tüm kurumlarımızın müdürleriyle, muhtarlarımızı ve mahalle temsilcilerimizi bir araya getirdik. İnşallah bugünkü gerçekleştirdiğimiz toplantıdan sonra Seydişehirimiz tarımsal ve hayvansal üretimde daha iyi yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, DSİ Konya Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, TMO Konya Başmüdürü Mustafa Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık, Milli Emlak Dairesi Başkan Vekili Aydın Menek, TKDK Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Gültekin Aksu katıldı.