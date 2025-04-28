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Seydişehir'de Sigara ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Seydişehir'de Sigara ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde 'Sigaranın Zararları ve Bırakma Yöntemleri' konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Cevdet Bakkal'ın başkanlığında, Uzm. Dr. Ali Kadir Koç'un sigara bağımlılığı ve bırakma yöntemleri üzerine bilgi verdiği toplantıya daire müdürleri ve ilgili kurum personelleri katıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Sigaranın Zararları ve Bırakma Yöntemleri" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Cevdet Bakkal başkanlığında, Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Seydişehir Devlet Hastanesi iş birliğinde Asım Cengiz Huzurevinde düzenlenen toplantıda, Uzm. Dr. Ali Kadir Koç tarafından sigaranın zararları, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma konusunda bilgiler paylaşıldı.

Toplantıya, daire müdürleri ve ilgili kurum personelleri de katıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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