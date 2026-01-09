Seydişehir'de sigara bırakma polikliniği açıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sigara bırakma polikliniği açıldı. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hizmet veren poliklinik, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında pazartesi ve perşembe günleri hizmet verecek.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sigara bırakma polikliniği hizmet vermeye başladı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sigara bırakma polikliniği açıldı.
Poliklinik, pazartesi ve perşembe 08.30- 12.00 arasında hizmet verecek.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel