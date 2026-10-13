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Seydişehir'de servis sürücülerine ve okul müdürlerine taşımacılık eğitimi düzenlendi

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Seydişehir'de servis sürücülerine ve okul müdürlerine taşımacılık eğitimi düzenlendi
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Seydişehir'de servis sürücüleri ve okul müdürlerine yönelik taşımacılık eğitimi düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile jandarma ve emniyet trafik ekipleri, güvenli sürüş, öğrenci beslenmesi ve kaza önleme konularında bilgilendirme yaptı.

Seydişehir ilçesinde servis sürücüleri ve okul müdürlerine taşımacılık eğitimi verildi.

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile jandarma ve emniyet trafik şube ekipleri, servis sürücülerini bilgilendirdi.

Program kapsamında güvenli sürüş teknikleri, öğrencilerin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve olası kazaların önlenmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: AA
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