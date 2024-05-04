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Seydişehir'de Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

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Seydişehir'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği binasında düzenlenen mevlit programına ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet ve sabır diledi.

Seydişehir'de şehitler için Mevlid-i şerif okutularak hatim duası yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği binasındaki mevlit programına ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal, yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimize ve ebediyete göç etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, hayatta olan gazi de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da şehitlerin kıymetli emanetleri ile gazilerin baş tacı olduğunu ifade etti.???????

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Ustaoğlu Seydişehir Türkiye Güncel Haberler

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