Seydişehir'de şehitler için lokma dağıtıldı
Seydişehir'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerin ruhu için Genç Fenerbahçeliler üyeleri tarafından Hükümet Konağı önünde lokma ikramında bulunuldu. Programa katılan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Genç Fenerbahçeliler gurubuna duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Seydişehir'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin ruhu için lokma dağıtıldı.
Seydişehir Genç Fenerbahçeliler üyeleri tarafından şehitlerin ruhu için Hükümet Konağı önünde lokma ikramında bulunuldu.
Genç Fenerbahçeliler gurubunun gerçekleştirdiği programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal'da katılarak duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.