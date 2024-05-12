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Seydişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şehit Anneleriyle Buluştu

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Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ve beraberindekiler, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi. Programa Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muhammet Yaşar Hançer ve Emniyet Müdürü İbrahim Gökhan Arıkan da katıldı. Kaymakam Bakkal, tüm şehitlere rahmet dileyerek annelerin gününü kutladı. Belediye Başkanı Ustaoğlu da tüm anneleri tebrik etti.

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ve beraberindekiler Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muhammet Yaşar Hançer, Emniyet Müdürü İbrahim Gökhan Arıkan katıldı.

Kaymakam Cevdet Bakkal, tüm şehitlere bir kez daha rahmet dileyerek tüm annelerin gününü kutladı.

Bakkal, "Bizler devletin her kademesinde sizlerin yanındayız. Sizler bizim başımızın tacısınız, bizler de sizlerin birer evlatlarıyız. Sizler olmasanız bizler burada olamayız." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da tüm annelerin gününü tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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