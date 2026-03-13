Haberler

Seydişehir Asım Cengiz Huzurevi personeline eğitim verildi

Güncelleme:
Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, 'Sağlıklı Hayat için Sahadayız' sloganıyla huzurevi çalışanlarına sağlıklı yaşam, beslenme ve yaşlı sağlığı konularında eğitim verdi.

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğünce, eğitim programı düzenledi.

Ekipler, "Sağlıklı Hayat için Sahadayız" sloganı ile Asım Cengiz Huzurevi personelini bilgilendirdi.

İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, doğru beslenme, psikolojik destek, fiziksel aktivitenin önemi ve yaşlı sağlığının korunması gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldığını söyledi.

