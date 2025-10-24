Seydişehir'de Projeler Hakkında Değerlendirme Toplantısı

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçede yürütülen çalışmalar ile projeler hakkında değerlendirme toplantısı düzenledi.

Ustaoğlu, Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Seydişehir'de hayata geçirilen çalışmalar ve yeni projeler hakkında sunum yaptı.

İlçenin geleceği için birlikte çalışmaya, ortak akıl ve dayanışma ile hizmet üretmeye devam edeceklerini aktaran Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Seydişehir'imizin altyapıdan üstyapıya, şehrimizin geleceğine yön verecek çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Devletimizin tüm kurumlarıyla iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar, şehrimize yeni soluk getirecek, yeni ufuklar ortaya koyacak çalışmalardır. Sizlerin önerileri, düşünceleri doğrultusunda yeni çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü burayı ortak akıl ve istişareyle yönetiyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. ??????????????