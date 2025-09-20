Seydişehir'de Kan Bağışçılarına Madalya Töreni
Seydişehir ilçesinde Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından düzenlenen törende, kan bağışında bulunan 162 kişiye madalya verildi. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kan bağışının önemini vurguladı.
Seydişehir ilçesinde Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü tarafından bağışta bulunanlara madalya verildi.
Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programa, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kızılay Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, madalya almaya hak kazananlar ve davetliler katıldı.
Ustaoğlu, kan bağışının önemine dikkati çekerek madalya alanları tebrik etti.
Konuşmaların ardından 162 kan bağışçısına madalyaları takdim edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel