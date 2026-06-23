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Seydişehir'den kısa kısa

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Seydişehir'de çevre bilincini artırmak için Gökçehüyük Göleti'nde temizlik yapıldı. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, doğayı koruma çağrısında bulundu. Ayrıca KOP Seydişehir Keşif Kütüphanesi Projesi hibe desteği kazandı.

Seydişehir'de çevre bilincini artırmak amacıyla Gökçehüyük Gölet'inde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, öğrenciler ve ilçe protokolünün katıldığı programda gazetecilere, toplumda çevreyi koruma konusunda farkındalık yaratacak ve bilinç oluşturacak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Seydişehir'in eşsiz doğal güzelliklere sahip bir ilçe olduğunu belirten Ustaoğlu, "Bu doğrultuda birçok çevre çalışması yürütüyor, özellikle doğaya bırakılan atıkları topluyoruz. Çünkü bu atıklar, hem suyu hem de toprağı kirleterek zarar veriyor. Hatta orman yangınlarında bile bu atıkların olumsuz etkisini görüyoruz. Hemşehrilerimizden ricamız piknik alanlarına gittiklerinde mümkün olduğu kadar bulunduğu alanda çöplerini ve çevredeki atıkları alarak ayrılırsa çevremiz daha temiz kalır." diye konuştu.

KOP Seydişehir Keşif Kütüphanesi Projesi hibe desteği kazandı

Seydişehir Belediyesi tarafından hazırlanan KOP Seydişehir Keşif Kütüphanesi Projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

KOP Seydişehir Keşif Kütüphanesi Projesi için KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu protokol imzaladı.

Ustaoğlu, Seydişehir Millet Bahçesi içerisinde gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, okuma kültürünü geliştirmek, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla modern bir kütüphane ve atölye merkezi oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
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