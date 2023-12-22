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Seydişehir'de Filistin'i konu edinen tiyatro oyunu sahnelendi

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Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Filistin'i konu edinen tiyatro oyununun izleyiciden ilgi gördüğünü belirtti. Oyun sonunda Tutal, Meddah Yusuf Duru'ya ekip adına hediye takdim etti.

Seydişehir'de "Gün Doğmadan" tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Belediye Düğün Salonu'nda sahnelenen ve Filistin'i konu edinen tiyatro oyunu, izleyiciden ilgi gördü.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, Filistin halkının vermiş olduğu destansı mücadelenin ve kendi benlikleri için ortaya koydukları iradenin unutulmayacağını belirtti.

Tiyatro sonunda Tutal, Meddah Yusuf Duru'ya ekip adına hediye takdim etti. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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