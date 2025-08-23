Seydişehir'de Evin Bodrumuna Giren Yılan Yakalandı

Seydişehir'de Evin Bodrumuna Giren Yılan Yakalandı
Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin bodrumuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Gevreklik Mahallesi'ndeki vatandaşların yardım talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yılanı güvenli bir şekilde yakaladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evin bodrumuna giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Gevrekli Mahallesi'ndeki evin bodrumuna yılan girdiğini fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.

Adrese gelen itfaiye ekibi, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
