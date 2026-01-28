Haberler

Seydişehir'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, evi yanan Mehmet Gedik'i ziyaret ederek gerekli yardımları sağlayacaklarını belirtti. Aynı zamanda, 'Bayrak Namustur' temalı bir bisiklet turu düzenlendi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, evi yanan aileyi ziyaret etti.

Ustaoğlu, ziyarette, aileye gerekli yardımı yapacaklarını belirterek, "Olayda can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz. Yapılacak incelemelerin ardından maddi ve manevi her türlü desteği sağlayacağız. Ailemizin yanındayız." dedi.

Evi yanan Mehmet Gedik de bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Seydişehir'de bisiklet turu

Seydişehir'de, Seydişehir Kültür, Sanat, Turizm ve Spor Derneği (SEYDER) tarafından "Bayrak Namustur" temalı bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Seydişehir Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, ellerinde Türk bayraklarıyla Millet Bahçesi'ne kadar pedal çevirdi.

SEYDER Başkan Yardımcısı Cemal Şahin, etkinliğin milli değerlerin korunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adanalı seyyar satıcı 'milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum' deyip isyan etti

Adanalı adam "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Adanalı seyyar satıcı 'milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum' deyip isyan etti

Adanalı adam "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var