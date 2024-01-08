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Seydişehir'de etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan fırtına, Alaylar ve Pınarbaşı mahallelerinde çatı uçurmaya ve ağaçları devirmeye neden oldu. Seydişehir Belediyesi ekipleri olay yerine giderek temizlik çalışmalarına başladı.

Seydişehir'de etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve halen süren fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı 110 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Alaylar ve Pınarbaşı mahallelerinde bazı evlerin çatısı uçarken, çöp konteynırları yollara devrildi, ağaçların dalları kırıldı.

Seydişehir Belediyesi ekipleri yola savrulan boş konteynerini ve kırılan ağaç dallarını kaldırma çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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