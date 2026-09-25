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Seydişehir'de eğitim güvenliği toplantısı yapıldı, Beyşehir'de tarım takibi sürüyor

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Seydişehir'de eğitim güvenliği toplantısı yapıldı, Beyşehir'de tarım takibi sürüyor
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Seydişehir'de eğitim süreçlerinin güvenliği için kurum yetkilileri ve okul müdürleri toplantıda bir araya geldi. Beyşehir'de din görevlilerine KADES ve sağlık bilgilendirmesi yapılırken tarım alanları takip edildi, Derebucak'ta okul bahçesi görevlileriyle toplantı düzenlendi.

Seydişehir ilçesinde eğitim süreçlerinin güvenliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

İmam Hatip Lisesi'ndeki toplantıda ilgili kurumların yetkilileriyle "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında değerlendirme yapıldı.

Okul müdürlerinin de katıldığı toplantı, öğrencilerin güvenli eğitim ortamlarında bulunmalarını sağlamak, risk unsurlarını en aza indirmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

Beyşehir'de din görevlilerine KADES ve sağlık bilgilendirmesi yapıldı

Beyşehir Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Müftüsü Enes Aktaş başkanlık ederken, şube müdürleri Abdülkadir Kılıç ve Ömer Akkaya da katıldı.

Toplantıda gündem maddeleri ele alınarak, din hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Beyşehir'de tarım alanları takip ediliyor

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tahmin ve uyarı sistemleri üzerinden sahadaki gelişmeleri izliyor.

Ekipler de sahadan elde ettiği verileri değerlendirilerek oluşabilecek riskler belirliyor.

Derebucak'ta okul bahçesi görevlileriyle toplantı yapıldı.

Derebucak ilçesinde okul bahçesi görevlileriyle toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, farklı okullarda görev yapacak bahçe görevlileriyle kurumdaki toplantı salonunda bir araya geldi.

Toplanın ardından Akçay, okullardaki bahçe görevlilerine başarılar diledi.

Kaynak: AA
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