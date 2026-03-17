Haberler

Seydişehir'de yükümlülere yönelik kağıt rölyef kursu düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülere yönelik kağıt rölyef kursu başlattı. Kurs, el becerilerinin geliştirilmesi ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla düzenleniyor.

Seydişehir'de denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik kağıt rölyef kursu başlatıldı.

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde cezası infaz edilmekte olan yükümlülere yönelik mesleki ve sosyal gelişimi destekleyen eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Seydişehir Halk Eğitim Merkezi ve Seydişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı iş birliğiyle el sanatları (kağıt rölyef) kursu başlatıldı.

Usta öğretici Şerife Gül Sevinti tarafından verilen kursta yükümlülerin el becerilerinin geliştirilmesi, üretime katılmaları ve topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

