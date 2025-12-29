Haberler

Seydişehir'de "Bizim Akif" tiyatro oyunu sahnelendi

Seydişehir'de 'Bizim Akif' tiyatro oyunu sahnelendi
Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan 'Bizim Akif' adlı müzikal tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, seyircilerden büyük ilgi gördü.

Seydişehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Bizim Akif" adlı müzikal tiyatro oyunu sahnelendi.

Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde sahnelenen İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan, yazarlığını ve yönetmenliğini Hasan Özaşlamacı'nın yaptığı, Seza Kırgız, Ekrem Tamer, Doruk Şengezer, İbrahim Coşkun, Nagehan Yıldız Hakan Ünal ve Volkan Koray Durgun'un rol aldığı müzikal tiyatro oyunu ilgi gördü.

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla oynanan tek perdelik oyunda, Milli Şairin yaşamından bazı kesitler yer aldı.

