Seydişehir'de kadınlara bağımlıklıkla mücadele semineri

Konya'nın Seydişehir ilçesinde AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen seminerde, madde bağımlılığı ile mücadelede ailelerin rolü vurgulandı ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturma hedefi paylaşıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde Seydişehir AK Parti Kadın Kolları Başkanı Akın, madde bağımlılığıyla mücadelede aileleri kapsayan çalışmalar yürüttüklerini, 2026 Bağımsızlık Yılı'nın ruhuna uygun olarak, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Programda Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği Ekipleri tarafından bağımlılıktan korunma yolları ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldı. Ardından Yeşilay tarafından yürütülen önleyici faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
