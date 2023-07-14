Seydişehir'de Arpa Tarlasında Yangın: 2 Dönüm Alan Zarar Gördü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Osman Mete'ye ait Aktaş Mahallesi'ndeki arpa tarlasında çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü. Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde arpa tarlasında çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

Osman Mete'ye ait Aktaş Mahallesi'ndeki arpa ekili tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü.

Yangında, 2 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.