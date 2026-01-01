Haberler

Konya'dan kısa kısa

Seydişehir Belediyesi, altyapı ve hizmet çalışmalarında kullanılmak üzere 4 yeni iş makinesi alındığını duyurdu. Başkan Ustaoğlu, bu makinelerin belediye hizmetlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde sürdüreceklerini belirtti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede altyapı ve çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere kazıcı ve yükleyici 4 iş makinesinin envantere alındığını belirtti.

İş makinelerinin etkin şekilde kullanılacağını aktaran Ustaoğlu, "Bu iş makineleri sayesinde arızalara daha çabuk ulaşacağız. Çalışmaları daha kısa sürede tamamlayacağız. Belediye hizmetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz."ifadesini kullandı.

Kulu'da evlilik oranları açıklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2025 yılında 485 çift dünya evine girdi.

Kulu Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2025 yılında 485 çiftin resmi nikahı kıyıldı. Dünya evine giren çiftlere mutluluklar diliyoruz."ifadesi kullanıldı.

