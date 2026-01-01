Konya'dan kısa kısa

Seydişehir'de belediye envanterine 4 yeni iş makinesi kazandırıldığı bildirildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede altyapı ve çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere kazıcı ve yükleyici 4 iş makinesinin envantere alındığını belirtti.

İş makinelerinin etkin şekilde kullanılacağını aktaran Ustaoğlu, "Bu iş makineleri sayesinde arızalara daha çabuk ulaşacağız. Çalışmaları daha kısa sürede tamamlayacağız. Belediye hizmetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz."ifadesini kullandı.

Kulu'da evlilik oranları açıklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2025 yılında 485 çift dünya evine girdi.

Kulu Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2025 yılında 485 çiftin resmi nikahı kıyıldı. Dünya evine giren çiftlere mutluluklar diliyoruz."ifadesi kullanıldı.