Seydişehir Belediyesi Yangınzedelere Yardım Eli Uzattı

Seydişehir Belediyesi Yangınzedelere Yardım Eli Uzattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir ilçesinde çıkan yangında evleri zarar gören aileye belediye, yenileme ve destek sağladı. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yardımların süreceğini belirtti.

Seydişehir ilçesinde çıkan yangında evleri zarar gören aileye belediye yardımda bulundu.

Alaylar 1 Mahallesinde yangında zarar gören ev, belediye ekiplerinin desteğiyle yenilendi.

Aileyi evlerinde ziyaret eden Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Belediyecilik sadece alt yapı ve üst yapı çalışmalarından ibaret değildir. Darda olan, sıkıntıda olan her vatandaşımızın yanındayız. Hangi zor durumda olurlarsa olsunlar, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor

Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.