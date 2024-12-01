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Seydişehir Belediyesi Kadın, Engelsiz ve Gençlik Meclisi Genel Kurulu Yapıldı

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Seydişehir Belediyesi Kent Konseyi, Kadın, Engelsiz ve Gençlik Meclisleri Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Başkan Çetin Aksakbağı, meclis çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Yapılan oylama sonrasında Kadın Meclisi Başkanı Nuray Duru, Engelsiz Meclisi Başkanı Hasan Kıroğlu, Gençlik Meclisi Başkanı Ramazan Yıldırım seçildi.

Seydişehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın, Engelsiz ve Gençlik Meclis Genel Kurulu yapıldı.

Kent Konseyi daha önce Genel Kurulunu yaparak çalışmalarına başlamış yürütme kurulunu belirlemiş ve çalışma gurupları sekretaryasını oluşturarak Kadın, Gençlik, Engelsiz meclisini belirledi.

Seçimlerden önce Gençlik, Engelsiz ve Kadın Kolları Meclisi üyeleri ile bir toplantı düzenleyen Başkan Çetin Aksakbağı ve Genel Sekreter Burcu Bihter Göç tarafından katılımcılar kent konseyi çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kent Konseyi Başkanı Çetin Aksakbağı, "Siyasi çekişmelerden uzak, birlik ve berberlik içerisinde samimi bir hava içerisinde ata topraklarımıza hizmet etmek için çalışıyor ve hedeflerimizi buna göre belirliyoruz. Kent Konseyi yerel yönetimlerin karar süreçlerinde sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerinin alarak kararlarda çalışmalara yön vermek için kurulmuştur. Kent Konseyinde çıkan kararlar Belediye Meclisinin gündemini oluşturacaktır." dedi.

Bilgilendirme ve sunumun ardından 3 kategoride seçimlere geçilerek kapalı oylama yapılarak Kadın, Engelsiz ve Gençlik başkanları seçimleri yapıldı.

Şaban Cengiz Kültür Merkezinde üç ayrı kategoride gerçekleştirilen genel kurul sonrasında Kadın Meclisi Başkanlığına Nuray Duru, Engelsiz Meclisi Başkanlığına Hasan Kıroğlu, Gençlik Meclisi Başkanlığına Ramazan Yıldırım seçildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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