Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, siyasi parti ilçe başkanlarıyla buluştu

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Ustaoğlu, siyasi parti ilçe başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

İlçenin ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü öneriye açık olduklarını belirten Ustaoğlu, Seydişehir'in gelişimine katkı sağlayacak projelerle ilgili siyasi parti ilçe başkanlarından gelen önerileri dikkatle dinlediklerini dile getirdi.

Ustaoğlu, istişare kültürüyle hizmet yaptıklarını kaydetti.???????