Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluşarak, gazetecilerin kamuoyunu aydınlatmadaki önemini vurguladı ve ilçedeki gazetecilerin gününü kutladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Adile Baysal Kültür ve Sanat evinde düzenlenen programda Ustaoğlu, ilçede görev yapan gazetecilerin gününü kutlayarak ilçede gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ustaoğlu, gazetecilerin kamuoyunun aydınlatılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Gazetecilerin gece gündüz demeden halkı bilgilendirmek için büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Seydişehir kültürü, eğitimi, sosyal yapısı ve basının kalitesiyle öne çıkıyor. Bugün ilçemizde faaliyet gösteren üç gazetemizin güçlerini birleştirerek daha güçlü şekilde yayın hayatına devam etme kararından mutluluk duyduğumu ve her zaman destekçileri olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, başta Seydişehir olmak üzere bütün basın çalışanlarının ve gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını dilerim."

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam ise programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
